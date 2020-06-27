Адвокат Виктора Бабарико: «Это очень белорусский человек. Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит»

Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский растрогался от того, как много людей поддерживает его подзащитного. Фото: www.facebook.com/laevski.by

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– Цель моей работы - свобода Виктора Бабарико и подтверждение его невиновности. Это может быть не быстро и это точно не будет просто. Но мы с вам пройдем этот путь до конца. Считайте это обещанием, - обращение с такими словами опубликовал в своем блоге на Фейсбуке адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский.

Сделать публичное заявление адвоката вдохновило осознание, как много людей солидарно с Виктором Бабарико. Лаевский говорит, что получает множество личных сообщений, звонков, пожеланий со словами поддержки.

– 18 июня 2020 года я испытал и продолжаю испытывать культурный шок - вы все удивительные, вас так много, вы такие свои. И я впервые пишу такое послание, потому что я вдруг понял, что это значит, когда за нами столько прекрасных людей, - пишет Дмитрий Лаевский.

Также он упомянул о том, как себя в СИЗО чувствует Виктор Бабарико. Напомним, адвокаты смогли к нему попасть не с первого раза.

– Это очень белорусский человек (а я такие вещи чувствую) и просто так сложились обстоятельства, что он появился в то время, когда, видимо, оформилась в нем потребность. Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит. Не останавливайтесь и продолжайте писать ему письма, не забывая про других людей в СИЗО, которые тоже пострадали, - продолжает Лаевский.

Также адвокат поблагодарил за смелость и неравнодушие тех, кто был задержан на уличных акциях солидарности:

– Спасибо адвокатам, которые помогают всем гражданам, пострадавшим от выражения солидарности, и простым прохожим, схваченным на улицах. Спасибо за вашу смелость и непреклонность.

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