Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ

Большая вероятность того, что нужно будет вновь закрывать границы, если какой-нибудь из регионов Евросоюза покажет значительно больший процент инфицированных, чем в остальные Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Это произойдёт, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других», - заявили в МИДе

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27 мая глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA заявил, что существует угроза второй волны коронавируса. Из-за неё могут повторно закрыть границы стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

«Большая вероятность того, что нужно будет вновь закрывать границы, если какой-нибудь из регионов Евросоюза покажет значительно больший процент инфицированных, чем в остальных», - отметил Хайко Маас.

С середины марта странами Европы запрещены туристические поездки. Маас сообщает, что если вторая волна COVID-19 всё-таки случится, принятие этого решения будет в Евросоюзе коллегиальное.

В конце мая страны ЕС начали постепенно снимать запрет на въезд для туристов.

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