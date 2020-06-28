Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ
27 мая глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA заявил, что существует угроза второй волны коронавируса. Из-за неё могут повторно закрыть границы стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
«Большая вероятность того, что нужно будет вновь закрывать границы, если какой-нибудь из регионов Евросоюза покажет значительно больший процент инфицированных, чем в остальных», - отметил Хайко Маас.
С середины марта странами Европы запрещены туристические поездки. Маас сообщает, что если вторая волна COVID-19 всё-таки случится, принятие этого решения будет в Евросоюзе коллегиальное.
В конце мая страны ЕС начали постепенно снимать запрет на въезд для туристов.
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