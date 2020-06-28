ГТА в Гомеле: парень у лиц смуглой национальности угнал машину, наехал на пешеходов, снёс забор и чуть не угодил в водоём

За ним бросились его собратья на своих авто, но тщетно

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28 июня около центрального пляжа Гомеля стояла серебристая BMW. По словам очевидцев, к её хозяину подошёл незнакомый мужчина и спросил, не хочет ли тот её продать. Потом он попросил её посмотреть. Сел за руль и… уехал. Хозяин и его собратья попытались отбить свою машину, но безрезультатно, сообщает ЧП Гомель.

– Он просто разбросал всех цыган и уехал, - рассказала очевидец.

Они бросились в погоню на своих авто. На одной из улиц BMW совершил наезд на мужчину и женщину, которые пытались его остановить. Потом он въехал в мостовое ограждение, и машина рухнула в кусты.

Мужчина скрылся. Обстоятельства произошедшего выясняют ГАИ и Следственный комитет.

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