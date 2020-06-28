2020-06-28T11:41:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске в аварии пострадал мотоциклист

Водитель автомобиля не уступил дорогу встречному мотоциклисту
Сергей Диндиков
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Мотоциклист получил травмы. Его отвезли в больницу и госпитализировали. Фото: t.me/gaiminskМотоциклист получил травмы. Его отвезли в больницу и госпитализировали. Фото: t.me/gaiminsk
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Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук рассказала, что автомобиль «Шкода» двигался по улице Володько со стороны Южной магистрали по направлению на улицу Могилевскую. Когда он совершал левый поворот на перекрестке на зелёный свет, то не уступил дорогу мотоциклу «МВ Агуста», который ехал по встречной по улице Володько со стороны улицы Могилевской, сообщает telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Неминуемо произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист получил травмы. Его отвезли в больницу и госпитализировали.

К месту ДТП приезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.

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