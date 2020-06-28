2020-06-28T12:16:39+03:00
Общество
КП Беларусь

С 3 по 5 июля изменяется движения общественного транспорта в Минске

Расписание меняется по случаю празднования Дня Независимости РБ
Сергей Диндиков
Поделиться:
3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресенья3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресеньяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 3 по 5 июля в Минске расписание движения общественного транспорта изменяется в связи с переносом рабочих дней, сообщает «Минсктранс».

3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресенья. Но автобус №32С 3 и 4 июля будет ходить по графику субботы.

Также 3 и 4 июля троллейбусы будут ходить согласно расписания субботы, 5 июля - по графику воскресных дней.

Трамваи 3 и 4 июля будут ходить как и в выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ: МИНСК (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Транспорт и дороги: Минск»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Подробности ЧП с погибшими в колодце рабочими: газа не было, у одного из мужчин – травмы головы
В добрый путь! Александр Лукашенко станцевал на выпускном балу
Минчан, которые пострадали от плохой воды, освободили от уплаты за воду за июнь
С 3 по 5 июля изменяется движения общественного транспорта в Минске
В Минске в аварии пострадал мотоциклист
Ученые рассмотрели у зараженных коронавирусом клеток зловещие щупальца
ГТА в Гомеле: парень у лиц не славянской национальности угнал машину, наехал на пешеходов, снёс забор и чуть не угодил в водоём
Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ
«Будете пить сами, все чиновники минские». Лукашенко рассказал, что в Минске случилось с водой
Адвокат Виктора Бабарико: «Это очень белорусский человек. Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит»
Лукашенко дал напутствие выпускникам вузов: «Хочу всем вам пожелать главного - сберечь свою страну»
В Бресте сотрудник ГАИ помог пожилому мужчине вернуться домой - он пропал два дня назад
В Беларуси новые случаи мора рыбы: теперь уже не только Неман, но другие водоемы и реки
В Минске продолжат мониторинг качества воды, подвозить ее в цистернах будут в субботу и воскресенье
Видеофакт. На карантине в деревне вокалист «Песняров» выпустил новую песню и клип
Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске
Видеофакт. Жесткое ДТП в Гомельском районе Jaguar не разминулся с Жигулями
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июня 2020 года: больше 61 тысячи заболевших и еще 4 умерших
Покупался, но не смог вылезти из воды: в Гомеле спасателей МЧС вызвали на пляж
Мужчина в Поставах приставил пистолет к голове социального работника и сказал, что застрелит