КП Беларусь
С 3 по 5 июля изменяется движения общественного транспорта в Минске
Расписание меняется по случаю празднования Дня Независимости РБ
3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресеньяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
С 3 по 5 июля в Минске расписание движения общественного транспорта изменяется в связи с переносом рабочих дней, сообщает «Минсктранс».
3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресенья. Но автобус №32С 3 и 4 июля будет ходить по графику субботы.
Также 3 и 4 июля троллейбусы будут ходить согласно расписания субботы, 5 июля - по графику воскресных дней.
Трамваи 3 и 4 июля будут ходить как и в выходные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ: МИНСК (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Транспорт и дороги: Минск»