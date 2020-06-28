С 3 по 5 июля изменяется движения общественного транспорта в Минске

Изменить размер текста: A A

С 3 по 5 июля в Минске расписание движения общественного транспорта изменяется в связи с переносом рабочих дней, сообщает «Минсктранс».

3 и 5 июля автобусы начнут движение согласно графика воскресенья. Но автобус №32С 3 и 4 июля будет ходить по графику субботы.

Также 3 и 4 июля троллейбусы будут ходить согласно расписания субботы, 5 июля - по графику воскресных дней.

Трамваи 3 и 4 июля будут ходить как и в выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ: МИНСК (подробности)