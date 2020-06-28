2020-06-28T13:52:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчан, которые пострадали от плохой воды, освободили от уплаты за воду за июнь

Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев
Сергей Диндиков
Поделиться:
Как будет проходить перерасчет население будет проинформировано позжеКак будет проходить перерасчет население будет проинформировано позжеФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что жителей Минска, которые столкнулись с проблемой некачественной водопроводной воды решением правительства освобождают от оплаты за воду в июне, пишет БЕЛТА.

Кухарев сообщил, что сейчас ситуацию подачи питьевой воды минчанам контролирует сам президент. Он поручил правительству освободить от уплаты за водоснабжение всех, кто пострадал в июне от поступления в квартиры воды не соответствующей потребительскому качеству.

Как будет проходить перерасчет население будет проинформировано позже. «Механизм на данный момент прорабатывается», - отметил зампремьерминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске

Теперь использовать воду из-под крана жителям Фрунзенского и Московского районов столицы разрешается - показатели в норме (подробности)

Мингорисполком обратился в прокуратуру для обнаружения виновных в ситуации с водой в столице.

А мэр Минска заявил, что причины проблем с водой до конца не установлены (подробности).

«Минскводоканал»: «Надеемся, что запрет на использование воды для питья будет снят».

В предприятии заявили, что вода в Минске соответствует санитарным правилам и нормам (подробности).

Замглавы администрации Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Событие рядовое. Не думаю, что слишком избыточный форс-мажор».

Дмитрий Крутой объяснил, как получилось, что без воды остались 700 тысяч минчан (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Подробности ЧП с погибшими в колодце рабочими: газа не было, у одного из мужчин – травмы головы
В добрый путь! Александр Лукашенко станцевал на выпускном балу
Минчан, которые пострадали от плохой воды, освободили от уплаты за воду за июнь
С 3 по 5 июля изменяется движения общественного транспорта в Минске
В Минске в аварии пострадал мотоциклист
Ученые рассмотрели у зараженных коронавирусом клеток зловещие щупальца
ГТА в Гомеле: парень у лиц не славянской национальности угнал машину, наехал на пешеходов, снёс забор и чуть не угодил в водоём
Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ
«Будете пить сами, все чиновники минские». Лукашенко рассказал, что в Минске случилось с водой
Адвокат Виктора Бабарико: «Это очень белорусский человек. Ему сейчас нелегко, но он выдержит и выстоит»
Лукашенко дал напутствие выпускникам вузов: «Хочу всем вам пожелать главного - сберечь свою страну»
В Бресте сотрудник ГАИ помог пожилому мужчине вернуться домой - он пропал два дня назад
В Беларуси новые случаи мора рыбы: теперь уже не только Неман, но другие водоемы и реки
В Минске продолжат мониторинг качества воды, подвозить ее в цистернах будут в субботу и воскресенье
Видеофакт. На карантине в деревне вокалист «Песняров» выпустил новую песню и клип
Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске
Видеофакт. Жесткое ДТП в Гомельском районе Jaguar не разминулся с Жигулями
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июня 2020 года: больше 61 тысячи заболевших и еще 4 умерших
Покупался, но не смог вылезти из воды: в Гомеле спасателей МЧС вызвали на пляж
Мужчина в Поставах приставил пистолет к голове социального работника и сказал, что застрелит