Минчан, которые пострадали от плохой воды, освободили от уплаты за воду за июнь

Как будет проходить перерасчет население будет проинформировано позже Фото: Иван ПРОХОРОВ

Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев

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Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сообщил, что жителей Минска, которые столкнулись с проблемой некачественной водопроводной воды решением правительства освобождают от оплаты за воду в июне, пишет БЕЛТА.

Кухарев сообщил, что сейчас ситуацию подачи питьевой воды минчанам контролирует сам президент. Он поручил правительству освободить от уплаты за водоснабжение всех, кто пострадал в июне от поступления в квартиры воды не соответствующей потребительскому качеству.

Как будет проходить перерасчет население будет проинформировано позже. «Механизм на данный момент прорабатывается», - отметил зампремьерминистра.

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