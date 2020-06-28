В добрый путь! Александр Лукашенко станцевал на выпускном балу

После официального торжества, в которое входили награждение лучших педагогов и выпускников вузов празднование продолжилось уже в неофициальной обстановке Фото: Екатерина Лобановская

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27 июня, в Минске состоялся Республиканский бал выпускников, на который приглашаются лучшие представители учреждений высшего образования. Вместе с молодежью Александр Лукашенко танцевал под песни беларуских и зарубежных исполнителей, пишет tut.by.

После официального торжества, в которое входили награждение лучших педагогов и выпускников вузов празднование продолжилось уже в неофициальной обстановке.

Перед присутствующими выступали Александр Солодуха, группа Леприконсы, Александра Зарицкая (KAZKA), Мэвл, Таисия Повалий, Алена Ланская, Саша Немо.

Александр Лукашенко вместе с выпускниками танцевал и подпевал Таисии Повалий, украинскую народную песню «Ти ж мене підманула».

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