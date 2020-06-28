Подробности ЧП с погибшими в колодце рабочими: газа не было, у одного из мужчин – травмы головы

Изменить размер текста: A A

Появились подробности ЧП, которое случилось вечером в пятницу в Минске – в районе площади Богушевича спасатели достали из люка троих мужчин. Двоих из них спасти не удалось. Мужчины, по предварительной информации, проводили под землей работы. Появилась информация, что работы, которые провожиди мужчины, могла быть связана с плохой водой в Минске. Но позже выяснилось – коллектор, в котором работали мужчины, был не водяным, а кабельным.

Сейчас стали известны подробности трагедии. Установлено, что рабочие строительной организации проводили работы по прокладке электрического кабеля через проезжую часть пр. Дзержинского. Их обнаружили без сознания. Двоих из них медикам спасти не удалось: их смерть констатировали на месте происшествия. Третий пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой легкой степени, ссадинами головы и плеча.

- Сотрудниками МЧС проведены замеры воздуха в колодце на наличие отравляющих веществ с помощью автомобиля химической и радиационной защиты. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено, - сообщили в Мингорисполкоме.

Кроме того, по факту гибели людей Департаментом государственной инспекции труда Минтруда начато специальное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, не обеспечивших соблюдение требований законодательства об охране труда, приведших к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом.