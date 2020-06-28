Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2020 года: 61475 заболевших и еще 6 умерших.

Всего выздоровело 45 тысяч человек

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Пресс-служба Минздрава обнародовала актуальную статистику по коронавирусной инфекции в Беларуси.

На воскресенье, 28 июня, число новых диагностированных случаев коронавируса продолжило снижение - всего 380 новых пациентов за сутки. Однако с начала пандемии общая цифра внушительная - 61 тысяча 475 заразившихся COVID-19.

Продолжает увеличиваться и общее число переболевших «ковидом». В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 45 тысячи 27 человек. На воскресенье в Минздраве проинформировали о 901 пациенте, выписанном за прошедшие сутки.

Продолжают работать лаборатории. С начала пандемии в общей сложности проведено 979 тысяч 800 тестов на коронавирус. То есть с субботы на воскресенье сделано еще 19920 новых исследований.

В Минздраве сообщили о еще шести умерших. С начала пандемии в Беларуси скончались 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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