ЧП на станции метро «Площадь Победы»: станцию закрыли, вокруг – пожарные и саперы

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Читатели «Комсомолки» сообщают о том, что 28 июня примерно в 16:40 минская станция метро «Площадь Победы» была закрыта по техническим причинам. Вокруг дежурят службы МЧС, также приехала бригада пиротехнической службы внутренних войск. Вероятно, на станции обнаружили подозрительный предмет или бесхозную сумку. Мы следим за развитием событий.

В 17:10 станция открылась. Официальных комментариев от силовиков пока нет.

Напомним, 9 мая 2018 года в подземном переходе станции метро «Площадь Победы» - буквально в 200 метрах проходило торжественное мероприятие, на котором Александр Лукашенко возлагал цветы к Вечному огню, произошел инцидент.

- Я услышала сильный хлопок – как будто взорвалась большая петарда, - рассказала «Комсомолке» Ирина Ареховская, которая стала очевидцем этого инцидента. – Была вспышка, все отпрыгнули в сторону. Потом все стояли, никто не понимал что произошло. Какое-то время люди боялись спускаться в переход, была такая легкая паника. Я посмотрела, есть ли пострадавшие – вроде, все были целы. Сотрудников милиции рядом не было. Я вышла на поверхность и увидела силовика в штатском с рацией – он стоял на проезжей части проспекта – как раз в этот момент к площади Победы подходила колонна «Бессмертного полка». Я подбежала к нему и сказала, что в переходе произошел какой-то взрыв. Но он ответил, что он должен дежурить на улице, а переход должны патрулировать другие сотрудники. Он даже не попытался с кем-то связаться по рации! Оказалось, у парня в рюкзаке взорвался аккумулятор – скорее всего это внешний аккумулятор для телефона или электронной сигареты. Его рюкзак и рубашка оказались подгоревшими. Ребята еще минут 15 стояли – но к ним из силовиков никто не пришел, - рассказала «Комсомолке» Ирина.