2020-06-28T23:13:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее»

Президент Беларуси высказался о ситуации в мире и в Беларуси
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко: «Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее». Фото: БелТА.Лукашенко: «Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее». Фото: БелТА.
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В минувшую пятницу, 26 июня, Александр Лукашенко выступал перед активном Минской области в Солигорске. Однако тогда не все попало в эфир. В воскресение, 28 июня, телеканал «Беларусь 1» показал так называемую «закрытую» часть выступления президента Беларуси. На ней Лукашенко рассказал об угрозах с Востока и Запада:

- Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй, - заявил Лукашенко. -Нам Европейский союз напакостил много: они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать. Не потому, что мы проводили не ту политику. Нет. Они не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод - в том числе война в Украине и нормандский формат в Минске - для того, чтобы наладить с нами отношения.

Также Лукашенко затронул тему предстоящий в Беларуси президентских выборов:

- Люди не понимают, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно - мы это знаем: расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то пробелорусский садится в кресло, тогда ладно уже с этим майданом. Через майдан - беспорядки, волокита вплоть до обращения к иностранному государству. Вы это исключаете? А я нет. Я должен думать по максимуму, потому что не знаю, какие действия они предпримут, - сказал Лукашенко. - Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее. Это я обещаю.

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