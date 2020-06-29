Фотофакт. При столкновении фуры и Volkswagen Caddy погибли два человека
Авария со смертельным исходом произошла на территории Барановичского района в минувшую субботу, 27 июня. Подробности рассказали в пресс-службе МВД в официальном Telegram.
В вечернее время, примерно в 17.00 на 34 километре автодороге Р99 не смогли разминуться легковой «Фольксваген Кэдди» и груженая фура.
- Направляясь по трассе Барановичи - Волковыск - Гродно, водитель «Кэдди» не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В этот момент произошло лобовое столкновение с большегрузным авто. Люди в «Фольксваген», 41-летний водитель и 37-летняя женщина погибли на месте аварии, дальнобойщик - 51-летний житель Минска, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - проинформировали правоохранители.
В аварии погибли водитель и пассажирка иномарки. Фото: МВД.
На месте ДТП работали ГАИ, спасатели, медики, сотрудники Следственного комитета. Как удалось спустя время узнать следователям, погибшие мужчина и женщина были жителями Слонима, проинформировала пресс-служба СК.
Следствие еще не окончено, назначен ряд экспертиз, в том числе, автотехническая и транспортно-трасологическая. Еще доподлинно установлено, что в момент аварии пассажирка легковушки не была пристегнута ремнем безопасности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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