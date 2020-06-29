Понедельник бывает добрым: в Беларуси - короткая рабочая неделя

В прошлом году на День Независимости в Минске прошел парад. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Но переносов рабочих дней белорусам ждать не приходится вплоть до Рождества

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На текущей неделе, с 29 июня по 3 июля, белорусов ждет короткая рабочая неделя. День Независимости в этом году выпал на пятницу, а это значит, что традиционно этот день в Беларуси станет выходным.

Таким образом, ближайшая рабочая неделя будет 4-дневной. И с пятницы по воскресенье включительно, а именно с 3 по 5 июля, белорусы будут отдыхать, ну и, конечно, праздновать.

Вероятно, что еще накануне 3 июля - в четверг, 2 июля - многие предприятия будут работать по сокращенному графику. Во многих организациях в предпраздничные дни предусматривается сокращение рабочего времени на один час (Прим.: если в правовых актах компании не прописаны иные условия).

К слову, это последний перед рождественскими праздниками красный день календаря в 2020 году. Переносов рабочих дней в этом году больше не предвидится.

Как ранее сообщали в Мингорисполкоме, основные празднования Дня Республики традиционно развернутся в столице.

День Независимости начнется с торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы. У стелы «Минск - город-герой» запланирован гала-концерт. А вечером - праздничные салюты в восьми точках города.

- Кроме того, на празднованиях 3 июля 2020 года официально откроется в парке Янки Купалы светомузыкальный фонтан. Жителей и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории Свислочи, - уточнили в пресс-службе горисполкома Минска.

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