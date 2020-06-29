Побит очередной рекорд коронавируса: в ВОЗ сообщили о 194 тысячах инфицированных за сутки и более 10 миллионах заболевших за все время

ВОЗ сообщает о росте заболеваемости коронавирусом и числе погибших от инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предыдущий высокий суточный показатель регистрировали не так давно - 24 июня

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже писала ранее об очередном антирекорде COVID-19 - на 24 июня эксперты ВОЗ сообщили и объяснили причины рекордного прироста суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. А также о том, что пандемия находится в новой опасной стадии развития.

Но на утро понедельника, 29 июня, зафиксирован новый рекорд по заболеваемости - более 194 тысяч инфицированных за сутки, сообщил ресурс worldometers.info. По официальной статистике, общее число заболевших превысило психологическую отметку в 10 миллионов человек.

Так, согласно официальным данным, число заболевших коронавирусом за все время пандемии составило 10 миллионов 243 тысячи 859 человек. Отмечается и рост летальных исходов: свыше 504 тысяч скончавшихся пациентов.

Напомним, что в статистике ВОЗ аккумулируются только официальные данные, сообщенные здравоохранительными ведомствами каждого государства. Днем ранее, 28 июня, сообщалось о более чем 189 заболевших и 4612 умерших за сутки.

По-прежнему наибольшее число новых выявленных случаев ковида регистрируются в Северной и Южной Америке - около 117,2 тысячи новых инфицированных в течение суток. Затем - Европа (свыше 16,5 тысячи заболевших за сутки) и Восточно-Средиземноморский регион (17,9 тысячи за один день).

В Беларуси на 28 июня сообщалось о 61 тысяче 475 пациентах с коронавирусом за все время. Ежесуточный прирост заболеваемости составил - 380 человек. С начала пандемии скончались - 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Последние новости о коронавирусе на 29 июня: почти миллион тестов в Беларуси и угроза нового закрытия границ в мире.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на понедельник, 29 июня 2020 года (подробности).

Врач-иммунолог: «При коронавирусе тяжелые последствия связаны с нарушениями свертывающей системы крови, поражением сосудов».

В Институте биофизики и клеточной инженерии будут испытывать свой метод лечения ковида - с помощью стволовых клеток (подробности).