Почему бы и… нет!: Для туристов из Беларуси рейсы в Тунис отменили

Полеты в эту африканскую турстрану отложили на неделю. А ведь первые чартеры должны были вылететь еще в воскресенье, 28 июня, и, предполагалось, даже без справок о ковиде

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о том, что Тунис готовится принимать туристов из Беларуси уже с 28 июня. Первые чартеры должны были вылетать даже из областных аэропортов, причем отдыхающих ждали даже без справок о коронавирусе.

Но что-то пошло не так - и планы на отдых «Тунис-2020» с июня рухнули. В пресс-службе Республиканского союза туристических организация пояснили, почему чартерную программу Беларусь - Тунис отложили почти на неделю - до 5 июля включительно.

- Ожидается, что к этому времени (Прим.: к 5 июля) по заболеваемости коронавирусом Беларусь войдет в зеленых список. То есть окажется среди стран, въезд из которых разрешается в Тунис без справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Именно по этой причине первоначальный консолидатор рейса - компания «Интерсити» - и отложила ранее запланированные чартеры, - уточнили в союзе турорганизаций.

Напомним, что Тунис открылся для путешественников уже с субботы, 27 июня. Туристы приезжают по двум коридорам - со справками и без в зависимости от страны прилета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2020 года: 61 475 заболевших и еще 6 умерших.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2020 года (подробности).

Из-за второй волны пандемии коронавируса может произойти повторное закрытие границ.

«Это произойдет, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других», - заявили в МИДе (подробности).