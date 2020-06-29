2020-06-29T10:52:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Почему бы и… нет!: Для туристов из Беларуси рейсы в Тунис отменили

Полеты в эту африканскую турстрану отложили на неделю. А ведь первые чартеры должны были вылететь еще в воскресенье, 28 июня, и, предполагалось, даже без справок о ковиде
Надежда БУТОВИЧ
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Увидеть Тунис туристы из Беларуси смогут не раньше середины июля. Фото: pixabay.com.Увидеть Тунис туристы из Беларуси смогут не раньше середины июля. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что Тунис готовится принимать туристов из Беларуси уже с 28 июня. Первые чартеры должны были вылетать даже из областных аэропортов, причем отдыхающих ждали даже без справок о коронавирусе.

Но что-то пошло не так - и планы на отдых «Тунис-2020» с июня рухнули. В пресс-службе Республиканского союза туристических организация пояснили, почему чартерную программу Беларусь - Тунис отложили почти на неделю - до 5 июля включительно.

- Ожидается, что к этому времени (Прим.: к 5 июля) по заболеваемости коронавирусом Беларусь войдет в зеленых список. То есть окажется среди стран, въезд из которых разрешается в Тунис без справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Именно по этой причине первоначальный консолидатор рейса - компания «Интерсити» - и отложила ранее запланированные чартеры, - уточнили в союзе турорганизаций.

Напомним, что Тунис открылся для путешественников уже с субботы, 27 июня. Туристы приезжают по двум коридорам - со справками и без в зависимости от страны прилета.

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