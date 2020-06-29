Президентские выборы в Польше: будет второй тур

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Накануне вечером стали известны результаты первого тура президентских выборов, которые прошли в соседней Польше. Данные эти неофициальные - источником является экзитпол, однако проводившая его компания отмечает, что статистическая погрешность не превышает 2,5%. Отмечается, что убедительного большинства никому из кандидатов достичь не удалось. Во второй тур вышел действующий президент страны Анджей Дуда, у него 41,8% голосов. На втором месте - кандидат от оппозиционной «Гражданской коалиции», бывший градоначальник Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддержали 30,4% польских избирателей. Отмечается, что в этот раз они проявили высокую активность: явка составили 62,9%, что является одним из наиболее высоких показателей за всю историю президентских избирательных гонок. В первом туре выборов приняли участие сразу одиннадцать кандидатов. К слову из-за напряженной эпидемиологической ситуации поляки в этот раз могли проголосовать не только на избирательных участках (там усилили санитарные меры, создали условия для соблюдения социальной дистанции), но и дистанционным способом - по почте. Каждый имеющий право на голосование гражданин, находящийся на карантине, получил спецпакет для голосования. Выслали их и всем тем, кто подал соответствующую заявку. Второй тур выборов президента Польши состоится уже 12 июля.

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