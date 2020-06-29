2020-06-29T11:03:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Клиенты Белгазпромбанка заявили в ДФР о пропаже содержимого их ячеек после обысков в банке

Сначала проверить ячейки было невозможно из-за следственных действия. Когда доступ открыли - выстроилась очередь, так как свои ценности клиенты увидели по телевизору, в материалах об обысках
Надежда БУТОВИЧ
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В телепрограмме клиенты банка узнали свои ценности. Фото: tvr.by.В телепрограмме клиенты банка узнали свои ценности. Фото: tvr.by.
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О том, что некоторые клиенты Белгазпромбанка заявили в ДФР, что из их депозитарных ячеек пропало содержимое, а вскрытие проходило без их присутствия, сообщил tut.by.

Напомним, после прошедших 11 июня обысков в головном офисе Белгазпромбанка и задержания ряда руководителей финучреждения доступ в банк, по сути, был запрещен. Как комментировалось, «официально - из-за следственных действий».

Однако то, что происходило за закрытыми дверями, сообщил «Беларусь 1» - в эфире телеканала показали некоторые кадры оперативной съемки. Тут некоторые клиенты банка и узнали, предположительно, свои ценности. Поэтому, когда в последни числах июня их пустили в хранилище, они первым делом решили проверить свои ячейки.

- Клиенты заявили, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении их ценностей. И написали заявления о пропаже. Документы для разбирательства были переданы в управление Департамента финансовых расследовании Госконтроля, - проинформировали в банке.

В tut.by анонимно обратились клиенты Белгазпромбанка, у одного из них, ранее заявлявшего в редакцию о невозможности попасть к своей ячейке, все содержимое оказалось на месте. Но неприятный сюрприз ждал другого держателя.

- К ячейкам был открыт доступ с 23 июня. Я пришел сразу же в головной офис, еще в очереди было примерно 80 - 90 клиентов. В итоге я написал заявление. Почему так произошло (Прим.: вскрыли ячейку без ведома), не знаю. Ни к Бабарико, ни к офшорам я не имею никакого отношения, - пояснил клиент банка.

Сообщается, что аналогичные заявления с претензиями о вскрытии и пропаже содержимого написали еще несколько банковских клиентов.

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