Погода в понедельник, 29 июня: снова оранжевый уровень опасности

Синоптики рассказали, что ждет белорусов в первый день короткой рабочей недели

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Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на 29 июня оранжевый уровень опасности. На этот раз причина - жара и грозы.

По прогнозу, температура воздуха в Беларуси в течение дня будет колебаться от 24 до 30 градусов тепла. Ветер будет умеренным, но прогнозируют грозы и, естественно, усиление, порывы ветра. Грозы прогремят главным образом в западной части республики.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 4 - 9 м/с, переменных направлений.

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