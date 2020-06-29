КП Беларусь
Погода в понедельник, 29 июня: снова оранжевый уровень опасности
Синоптики рассказали, что ждет белорусов в первый день короткой рабочей недели
Жара и грозы ожидают сегодня БеларусьФото: Катерина БОРИСЕВИЧ
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Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на 29 июня оранжевый уровень опасности. На этот раз причина - жара и грозы.
По прогнозу, температура воздуха в Беларуси в течение дня будет колебаться от 24 до 30 градусов тепла. Ветер будет умеренным, но прогнозируют грозы и, естественно, усиление, порывы ветра. Грозы прогремят главным образом в западной части республики.
В Минске ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 4 - 9 м/с, переменных направлений.
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