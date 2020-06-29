2020-06-29T11:24:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в понедельник, 29 июня: снова оранжевый уровень опасности

Синоптики рассказали, что ждет белорусов в первый день короткой рабочей недели
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Жара и грозы ожидают сегодня БеларусьЖара и грозы ожидают сегодня БеларусьФото: Катерина БОРИСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили на 29 июня оранжевый уровень опасности. На этот раз причина - жара и грозы.

По прогнозу, температура воздуха в Беларуси в течение дня будет колебаться от 24 до 30 градусов тепла. Ветер будет умеренным, но прогнозируют грозы и, естественно, усиление, порывы ветра. Грозы прогремят главным образом в западной части республики.

В Минске ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 4 - 9 м/с, переменных направлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Беларуси фиксируются новые случаи массового мора рыбы: в Немане, на Березине (подробности здесь)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ВОЗ назвали критическую меру в лечении коронавируса, которая позволяет избежать подключения пациента к ИВЛ
В Польше сфотографировали НЛО. Говорят, это самые четкие фото, из всех, что есть у уфологов
Фотофакт. Кроссовер съехал с подпорки и придавил мужчину, который его ремонтировал
Даже не верится: белорусы уже в июле смогут улететь в Египет на отдых. За визу платить не придется
Лукашенко о переделе мира и борьбе США и Китая: «Американцы почувствовали опасность»
«Он собирался бить рекорды»: в Бресте умер 39-летний «брестский зубр» - мастер спорта по пауэрлифтингу. У него был коронавирус
Утром в Гомеле произошел пожар: горела «Провинция»
Лукашенко чиновникам: «Если вы нацелены откаты получать и взятки - не со мной, за меня и не голосуйте!»
Видеофакт. Лукашенко прокомментировал дело Белгазпромбанка: «Эти мешки черные денег и картин готовили к вывозу»
Главврач Дрогичинской больницы: «Я не прошу нас благодарить, организовывать флешмобы. Прошу об одном: делайте то, что говорят врачи!»
Погода в понедельник, 29 июня: снова оранжевый уровень опасности
Клиенты Белгазпромбанка заявили в ДФР о пропаже содержимого их ячеек после обысков в банке
Президентские выборы в Польше: будет второй тур
Почему бы и… нет!: Для туристов из Беларуси рейсы в Тунис отменили
Побит очередной рекорд коронавируса: в ВОЗ сообщили о 194 тысячах инфицированных за сутки и более 10 миллионах заболевших за все время
Понедельник бывает добрым: в Беларуси - короткая рабочая неделя
Фотофакт. При столкновении фуры и Volkswagen Caddy погибли два человека
Лукашенко: «Выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее»
ЧП на станции метро «Площадь Победы»: станцию закрыли, вокруг – пожарные и саперы
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2020 года: 61475 заболевших и еще 6 умерших