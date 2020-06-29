2020-06-29T11:26:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Главврач Дрогичинской больницы: «Я не прошу нас благодарить, организовывать флешмобы. Прошу об одном: делайте то, что говорят врачи!»

Главный врач районной больницы в Дрогичине рассказал, как в провинции лечат коронавирус
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Главврач Дрогичинской ЦРБ просит носить маски. Фото: drogichin.byГлавврач Дрогичинской ЦРБ просит носить маски. Фото: drogichin.by
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- Никогда нам не приходилось работать в таких сложных условиях. С тяжелыми респираторными заболеваниями, пневмониями, которые с трудом поддавались лечению, нам пришлось бороться в начале этого десятилетия. Но нынешняя ситуация не идет ни в какое сравнение с той, что была тогда, - в интервью местной районной газете «Драгiчынскi веснiк» признается главный врач Дрогичинской центральной районной больницы Александр Протасевич.

Перемены в больнице случились в апреле. Как и в других медучреждениях страны, здесь отменили плановые операции, а некоторые отделения перепрофилировали под инфекционные. Теперь в хирургии, неврологии и терапии в Дрогичине лечатся пациенты с подозрением на коронавирус или с подтвержденной COVID-пневмонией. Врачи, которые работают в грязной зоне, в другие отделения не входят. Пациентов с коронавирусом сейчас лечат даже хирурги, неврологи и акушеры-гинекологи.

- По сравнению с больницами соседних районов мы приняли на себя удар позднее. Инфекция, которая у соседей уже шла полным ходом, у нас только-только начиналась. Поэтому сейчас мы находимся еще на довольно высоком уровне по заболеваемости COVID-19, - отмечает Александр Протасевич.

Данных по заболеваемости по регионам Минздрав не сообщает, поэтому оценить, как много пациентов с коронавирусом конкретно в Дрогичине и районе, сложно. По словам главврача, в Дрогичине 2 пациента находятся на ИВЛ.

Александр Протасевич просит жителей района ответственно относиться к рекомендациям врачей.

- Население нас хвалит и критикует. Но при этом в магазинах, на рынке и в других людных местах можно увидеть много людей без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Я не прошу нас хвалить и благодарить, организовывать флешмобы. Прошу об одном: делайте то, что вам говорят врачи! Носите маски, перчатки, обрабатывайте руки антисептиком, соблюдайте дистанцирование, без крайней необходимости не посещайте людные места. Все медработники будут вам безгранично благодарны, если вы будете заботиться о своем здоровье, - призывает главврач Дрогичинской ЦРБ Александр Протасевич.

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