Видеофакт. Лукашенко прокомментировал дело Белгазпромбанка: «Эти мешки черные денег и картин готовили к вывозу»

Лукашенко об отмывании «Белгазпромбанком» денег и готовящемся вывозе картин за границу: «Мы должны были пресечь эту акцию!». Фото: belta.by.

Президент рассказал, что через финучреждение было отмыто около 640 миллионов долларов, а банк в Латвии «накрыли американцы»

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в воскресенье, 28 июня, вечером в эфире «Беларусь 1» показали ранее не обнародованное выступление Александра Лукашенко перед активом Минской области.

На закрытой части заседания во время рабочего визита в Солигорский район журналистов не было, но видеофрагмент речи президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Среди прочего действующий президент, выступая перед властями Минщины, прокомментировал дело Белгазпромбанка.

- Все страдают: «Ах, Лукашенко посадил»! Мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда, - заявил глава республики.

И тут же прокомментировал, что руководство финучреждения подозревается в отмывании денег через другой иностранный банк.

- 640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы-миллионы выкачаны… Это же на нас заработанные деньги, - сообщил Лукашенко и задал риторический вопрос. - Скажите, а какие должны быть мои действия? Вот эти мешки черные денег и картин - их начали готовить к вывозу из Беларуси. И мы должны были пресечь эту акцию.

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