Лукашенко чиновникам: «Если вы нацелены откаты получать и взятки - не со мной, за меня и не голосуйте!»

Лукашенко заявил, что не может "породить олигархат в стране". Фото: belta.by.

О борьбе с коррупционерами и иммунитете против казнокрадства у белорусов действующий президент сказал активу Минской области

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Видео с закрытой части встречи с управленцами Минской области опубликовал Telegram-аккаунт «Пул Первого». Что говорил чиновникам Лукашенко в отсутствие СМИ? Например, высказался о ситуации в мире и Беларуси и о предстоящих выборах.

К слову, говоря о президентской гонке, Александр Лукашенко затронул тему борьбы с коррупцией. Так, лидер республики вспомнил о нечистых на руку чиновниках, которые попались на взятках.

- Я хочу, чтобы вы понимали мою политику, особенно вы - руководители нашего центрального региона. Я об этом говорил везде. Вы знаете, сколько нам пришлось спросить с ваших коллег, и некоторые, к сожалению, оказались за решеткой, - напомнил глава Беларуси.

И тут же действующий президент пояснил, что борьбу с коррупцией он не намерен прекращать и впредь.

- Если вы кто-то нацелены на то, чтобы что-то продавать подешевле, откаты получать и взятки, мужики, не со мной, вы за меня и не голосуйте! Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией. Не потому, что кто-то там чего-то украл, а потому, что коррупция - это ржавчина, которая разъедает общество и экономику полностью, - подчеркнул Лукашенко.

Здесь же белорусский лидер заявил, что и у большинства белорусов - иммунитет против казнокрадства.

- Наш народ этого не потерпит. Я не могу породить олигархат в стране, - резюмировал президент.

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