2020-06-29T11:46:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Утром в Гомеле произошел пожар: горела «Провинция»

Опасность была и для близлежащего строения
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Как сообщает Гомельское областное управление МЧС, информация о возгорании в здании кафе «Провинция», расположенного на улице Косарева, поступила на пульт спасателей в 6.31 утра 29 июня.

Выехавшие на место сотрудники МЧС установили: открытым пламенем горит кровля здания, огонь может перекинуться и на соседнее строение. Само помещение кафе на момент возгорания было закрыто, в здании не было никого из сотрудников и посетителей. Пожар был локализован и ликвидирован. После осмотра места ЧП выяснилось, что огнем повреждены кровля здания и потолочные перекрытия. Также пострадало имущество, закопчены стены и потолок точки общепита. Пострадавших нет, о причинах возгорания пока говорит рано - их устанавливают.

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