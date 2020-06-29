«Он собирался бить рекорды»: в Бресте умер 39-летний «брестский зубр» - мастер спорта по пауэрлифтингу. У него был коронавирус

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В Бресте умер Сергей Кузнецов - мастер спорта Республики Беларусь по пауэрлифтингу, один из сильнейших спортсменов страны, рекордсмен в жиме лежа, судья турниров. Ему было 39 лет.

- Сергей был конкурентоспособен во всем - в экипировке и классике, в троеборье и отдельных движениях. Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание «брестского зубра». И чем сильнее он был, тем неожиданнее был его уход. Говорят что коронавирус - это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил… - пишут про спортсмена на страничке «Пауэрлифтинг в Беларуси».

Сергей Кузнецов заболел 19 июня. Позже коллеги сообщили, что спортсмен находится в тяжелом состоянии. Он умер ночью 27 июня.

Сергей Кузнецов был одним из сильнейших пауэрлифтеров Беларуси. Фото: vk.com/@powerliftinginbelarus

- Он собирался бить рекорды. Он набирал нереальную форму. А теперь его нет. Как-то вдруг и сразу навсегда - без обжалования и апелляций. Но он всегда будет в нашей памяти, всегда будет в истории нашего спорта. Уверен, что в его честь назовут турнир. И мы вспомним эту добрую улыбку 120-килограммового чемпиона, который находил время на каждого. Хорошего человека должно быть много. И его было много - доброго, светлого, такого по-хорошему простого и бесспорно сильного, - прощаются с Сергеем Кузнецовым коллеги.

Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена.