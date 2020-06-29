2020-06-29T11:37:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Даже не верится: белорусы уже в июле смогут улететь в Египет на отдых. За визу платить не придется

«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Страну пирамид с 2 июля
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Египет уже на этой неделе - с 2 июля. Информация об этом, как пишет БелТА, размещена в аккаунте перевозчика в одной из социальных сетей.

- Чартерная программа в Египет стартует 2 июля. Все подробности узнавайте у туристических операторов, - говорится в лаконичном сообщении белорусской авиакомпании.

На бортах будут действовать специальные требования: все пассажиры должны быть в масках и перчатках. Это требование должно соблюдаться и на территории национального аэропорта. Также следует помнить о том, что ручная кладь на рейсах запрещена. Исключение - дамские сумочки, мужские барсетки, ноутбуки, фотоаппараты и сумки для переноски младенцев. Продажа товаров duty free полностью запрещена, в том числе на борту.

Есть и еще одна новость: власти Египта отменили плату за туристическую визу для тех, кто прилетает чартерными рейсами. Такое решение принято вплоть до 31 октября и продиктовано, как отмечено в решении египетского кабинета министров, необходимостью создания «конкурентного преимущества» для привлечения туристов. Напомним, что визовый сбор для туристов составлял 25 долларов.

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