2020-06-29T11:35:43+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о переделе мира и борьбе США и Китая: «Американцы почувствовали опасность»

Президент Беларуси рассказал о том, как развивается Китай, и о том, что он иногда симпатизирует Трампу
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко рассказал о противостоянии КНР и США и о том, что уже «не один доллар хозяин на планете».Лукашенко рассказал о противостоянии КНР и США и о том, что уже «не один доллар хозяин на планете».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Говоря с активом Минской области, действующий президент Беларуси затронул тему мировой политики. Об этом рассказали в эфире «Беларусь 1».

Так, Александр Лукашенко прокомментировал противостояние двух мощнейших стран - Соединенных Штатов и Китая, который «нехотя бросил вызов монополисту». КНР белорусский лидер назвал мощнейшим ядерным государством, делающим все независимо: «ворвались в космос, освоили самое современное оружие». А китайскую экономику охарактеризовал, как первую по экспорту и производству - вторую после Америки.

Все это, по мнению Лукашенко, беспокоит американцев, которые не хотят потерять монополию и стать беднее.

- Китайцы сопротивляются, это очень аккуратные, осторожные люди, но настоящий древний народ. Они встали вровень с США - американцы почувствовали опасность. Началась торговая война, которая себя очень показала в прошлом году и начале этого, - прокомментировал глава республики.

Здесь он пояснил, что уже «не один доллар хозяин на планете», но есть евро, усиливается йена, а юань признан МВФ резервной валютой.

При этом Лукашенко уточнил, что иногда симпатизирует американскому президенту Дональду Трампу. Хоть высказал несогласие с американской политикой в разговоре с Майклом Помпео, госсекретарем США.

- Я ему задал вопросы: «Вы зачем воюете со всем миром? Это вам плохо обойдется. Зачем вы открыли фронт против России?» В военном отношении Россия - мощнейшая страна, - вспомнил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко упомянул о противостоянии экономик Китая и Вьетнама - «одного из азиатских тигров», также очень интенсивно развивающегося. И резюмировал, что США активизировали все силы вокруг Китая и подстегивают таким образом раздрай внутри страны.

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