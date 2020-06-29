Фотофакт. Кроссовер съехал с подпорки и придавил мужчину, который его ремонтировал

На ЧП в Червенском районе прибыли по вызову спасатели МЧС

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Трагедией едва не окончился ремонт авто для жителя Червенского района, сообщили в пресс-службе МЧС.

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из деревень Червенщины в воскресенье, 28 июня. Примерно в 17.30 поступил вызов на номер дежурной службы спасателей.

- Звонивший рассказал, что в деревне Натальевск мужчину в гараже придавила машина, - уточнили в пресс-службе.

Прибывшие по вызову спасатели оперативно приподняли кроссовер, извлекли из-под машины пострадавшего сельчанина и передали его бригаде медиков. На скорой мужчину доставили в больницу.

Уточняется, что ЧП произошло по трагическому стечению обстоятельств: мужчина загнал авто в деревянный гараж на территории частного дома. И когда он был под машиной, авто внезапно сместилось и прижало ремонтника.

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