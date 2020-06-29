2020-06-29T12:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В ВОЗ назвали критическую меру в лечении коронавируса, которая позволяет избежать подключения пациента к ИВЛ

Положительный опыт в лечении заметили британские врачи
Надежда БУТОВИЧ
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В ВОЗ в борьбе с пандемией поставили на важное место реабилитационную помощь.В ВОЗ в борьбе с пандемией поставили на важное место реабилитационную помощь.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В пресс-службе ВОЗ 28 июня заявили о выявлении критической важности в реабилитации для пациентов с коронавирусом. Эту необходимую для успешного хода лечения COVID-19 меру определили врачи одного из подразделений Национальной службы здравоохранения Лондона.

- На первоначальном этапе в задачи респираторной физиотерапии пациентов с «ковидом» входит постоянная очистка дыхательных путей от мокрот, которые затрудняют достаточное поступление кислорода в легкие. И именно регулярная очистка помогает предотвратить ухудшение состояния пациента и избежать подключения к аппарату ИВЛ, - пришла к выводу Сьюзан Мюррей, начальник реабилитационной бригады отделения интенсивной терапии больницы «Роял Фри Хоспитал».

Как добавили в ВОЗ, на данный момент в мире наблюдается всевозрастающая потребность в реабилитационной терапии. Но подчеркнули, что такую медуслугу сложно предоставить в странах с низким и средним уровнем дохода. И на данный момент в Организации готовят руководство именно для врачей и специалистов реабилитации, о том, какие с их стороны должны быть действия в протоколах лечения коронавируса на всех этапах пандемии.

Пациенты, перенесшие коронавирус не сразу могут самостоятельно передвигаться. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пациенты, перенесшие коронавирус не сразу могут самостоятельно передвигаться.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Общей реабилитации был возвращен приоритетный статус с целью снижения риска заражения COVID-19 для пациентов и медперсонала, а также обеспечения и поддержания высоких стандартов медпомощи в этой исключительной ситуации, - резюмировали в ВОЗ.

Кроме того, реабилитологи на основе клинического опыта говорят о том, что решающую роль в урегулировании текущего кризиса (Прим.: пандемии COVID-19) могут сыграть именно респираторная физиотерапия и функциональная реабилитация. Например, после отключения от аппарата ИВЛ, пациенты далеко не сразу могут сесть без помощи 1 - 2 медработников, какое-то время ходят с помощью ходунков.

- Пациентам, долгое время находящимся в тяжелом состоянии без движения, например пациентам отделения реанимации и интенсивной терапии помимо респираторной физиотерапии необходимы дополнительные вмешательства. Упражнения на растяжку и тонизирующие упражнения помогают избежать окоченения суставов и ослабления мышц, ускоряя таким образом процесс восстановления и приближая выписку, - добавила доктор Мюррей.

Как считают британские врачи, даже после выздоровления и выписки из больниц для пациентов, переболевших коронавирусом, процесс реабилитации не должен закончиться. В дальнейшем потребуются социальные, реабилитационные и общинные медслужбы.

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