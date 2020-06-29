Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»

Президент сделал акцент на том, что в 1921 году Беларусь была поделена между Западом и Россией, а нам осталась одна только "розовая полосочка"

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На встрече с педагогическим активом Минской области Александр Лукашенко затронул историческую сторону Беларуси. На экран была выведена карта нашей страны 1921 года. В то время состоялся знаменитый исторический Рижский договор, благодаря которому закончилась Советско-польская война. Президент сделал акцент на том, что Беларусь была поделена между Западом и Россией, а нам осталась одна только «розовая полосочка. Это наши нацмены воевали за Незалежнасць. И если бы Сталин не присоединил - жили бы вот здесь», - сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко призвал присутствующих подумать, в какой стране мы будем жить дальше.

- Можете, хотите - вставайте рядом. Не можете - уходите в сторону, не мешайте. Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я вам обещаю. И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто. Мое дело - чтобы это было справедливо. Больше, чем по закону - это справедливо. Я вам это гарантирую, - подчеркнул президент.

Обращаясь к присутствующим педагогам, он отметил, что все достижения общественного образования - это их заслуга тоже. «Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране».

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