2020-06-29T15:04:06+03:00
Минск
КП Беларусь

Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости

Стали известны планы столичного исполкома по открытию новых объектов инфраструктуры города
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Столичная мэрия поделилась планами относительно того, какие именно объекты и учреждения откроются к 3 июля.

Минчан ждут приятные сюрпризы. Откроются детские сады. Один из них, расположенный в Первомайском районе на улице Ф. Скорины, 7, новый. Второй - после капительного ремонта и модернизации: это детский сад №426 Советского района столицы. Введут в эксплуатацию ряд спортивных объектов: речь, во-первых, идет о долгожданном спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств ( он находится на улице Рабкоровской). Во-вторых, подарок ждет жителей Заводского района: там, на улице Голодела 73, появятся обновленные волейбольная и баскетбольная площадки.

Ждет своего открытия обустроенная в парке Победы аллея Дружбы государств - участников СНГ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самым эффектным вводимым в эксплуатацию объектом может быть, наверное, назван светомузыкальный фонтанный комплекс, который минчане и гости белорусской столицы смогут наблюдать на набережной Свислочи в парке Янки Купалы.

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