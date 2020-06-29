Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком

Она заявила, что намерена победить на выборах, и высказала опровержение, якобы она - спарринг-партнер Александра Лукашенко

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29 июня бывшая депутат Палаты представителей Республики Беларусь Анна Канопацкая отнесла документы для регистрации ее в качестве кандидата в президенты. Они переданы в ЦИК. Раньше она заявляла, что собрала 110 тысяч подписей, пишет БелаПАН.

Около Центризбиркома Канопацкая была уверена, что пройдет регистрацию. Она заявила, что намерена победить на выборах. Претендент высказала опровержение по поводу предположений, якобы она - спарринг-партнер Александра Лукашенко.

Анна Канопацкая привела в пример свои законопроекты и действия, которые она осуществляла, когда была депутатом Палаты представителей, а также заявления, которые делала о законности проведения выборов 9 августа. Много было заявлений про ситуацию и политику, которая сейчас проводится в стране. «Наверное, я единственный из всех политиков, кто позволял себе говорить, что в Беларуси диктатура», - отмечает претендент.

В регистрационных документах, была и декларация о доходах претендента. Бывшая депутат Палаты представителей рассказала, что за прошлый год заработала 45 741,12 рубля. В эту сумму вошла зарплата депутата Палаты представителей, компенсация за неиспользованный отпуск и налоговый вычет за обучение ребенка в БГУ. Она разъяснила, что за свою работу депутаты получают около 2,5 тыс. рублей в месяц.

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Собранные за возможных кандидатов подписи сейчас проверяют (подробности).