2020-06-29T14:47:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком

Она заявила, что намерена победить на выборах, и высказала опровержение, якобы она - спарринг-партнер Александра Лукашенко
Сергей Диндиков
Поделиться:
Анна Канопацкая заявила, что намерена победить на выборах. Фото: belapan.byАнна Канопацкая заявила, что намерена победить на выборах. Фото: belapan.by
Изменить размер текста:

29 июня бывшая депутат Палаты представителей Республики Беларусь Анна Канопацкая отнесла документы для регистрации ее в качестве кандидата в президенты. Они переданы в ЦИК. Раньше она заявляла, что собрала 110 тысяч подписей, пишет БелаПАН.

Около Центризбиркома Канопацкая была уверена, что пройдет регистрацию. Она заявила, что намерена победить на выборах. Претендент высказала опровержение по поводу предположений, якобы она - спарринг-партнер Александра Лукашенко.

Анна Канопацкая привела в пример свои законопроекты и действия, которые она осуществляла, когда была депутатом Палаты представителей, а также заявления, которые делала о законности проведения выборов 9 августа. Много было заявлений про ситуацию и политику, которая сейчас проводится в стране. «Наверное, я единственный из всех политиков, кто позволял себе говорить, что в Беларуси диктатура», - отмечает претендент.

В регистрационных документах, была и декларация о доходах претендента. Бывшая депутат Палаты представителей рассказала, что за прошлый год заработала 45 741,12 рубля. В эту сумму вошла зарплата депутата Палаты представителей, компенсация за неиспользованный отпуск и налоговый вычет за обучение ребенка в БГУ. Она разъяснила, что за свою работу депутаты получают около 2,5 тыс. рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В предвыборной гонке участвуют семь человек. В том числе помещенный в СИЗО Виктор Бабарико

Собранные за возможных кандидатов подписи сейчас проверяют (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля-начале августа
Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов
Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня
МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало
К галерее, где хранятся картины из коллекции Белгазпромбанка, приехали сотрудники Департамента финансовых расследований
Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших
Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»
Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком
Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости
Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»
Александр Лукашенко: «В течение будущей пятилетки мы доведем зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране»