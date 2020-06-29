2020-06-29T15:59:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию

Нововведения содержатся в законе о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства
Виктор ПАЖИТОК
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С 1 июля меняется законодательствоС 1 июля меняется законодательствоФото: Оксана БРОВАЧ
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С 1 июля иностранные граждане, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не должны будут регистрироваться в органах внутренних дел или в Министерстве иностранных дел республики.

- Если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий. Сейчас без регистрации можно пребывать не более 5 суток - кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, заключивших межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации, - комментируют в МВД.

Кроме того, по новым нормам, санатории, гостиницы, здравницы и агроусадьбы больше не должны проводить регистрацию временно пребывающих в Беларусь иностранных граждан в течение всего срока их проживания на территории этих объектов. Теперь они - посредством портала электронных услуг или иным способом - будут просто информировать органы внутренних дел о своих гостях и постояльцах.

Среди прочих изменений - срок, в течение которого иностранным гражданам нужно зарегистрироваться по месту нового пребывания (проживания): он сокращен с пяти суток до трех рабочих дней.

Также, как пояснили в правоохранительном ведомстве, с 7 до 5 лет снижен срок временного пребывания, который необходим иностранцам, желающим приобрести вид на жительство в Беларуси.

Есть инновации и для инвесторов, претендующих на получении разрешения на постоянное проживание в Беларуси. Раньше объем инвестиций был номинирован в иностранной валюте и составлял 150 тысяч евро. С 1 июля пороговая величина инвестиций определена на уровне 15 тысяч базовых величин (на сегодняшний день это 405 тысяч белорусских рублей).

Как подчеркнули в пресс-службе МВД, изменения в законодательстве направлены главным образом на либерализацию и повышение туристической, а также инвестиционной привлекательности Беларуси.

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