Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»

Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Фото: belta.by

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29 июня, встречаясь с педагогическим активом страны, Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы к следующей вступительной кампании, передает БелТА.

В своей речи президент рассказал, что удивляется отдельным лицам от политики, которые в свое время выучились бесплатно. И которые «ратуют только за платную форму обучения». Лукашенко отметил, что «это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование. Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит».

«Председатель приемной комиссии должен прежде всего видеть человека, а не только и не столько результат тестирования, - считает президент. - Этой системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Нет у них родителей-бизнесменов, больших денег…» Александр Лукашенко заявил, что сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам из сельских школ, где преподавание еще немножко ниже, чем в крупных городах, в Минске. Где нет такого репетиторства, что можно дополнительно получить знания.

«Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки, это патриоты, как мы вначале сказали. Так если это патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех его положительных качествах, мы этого не видим. Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли, шишки набили, поставлена задача перед Министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила для поступления в вузы», - отметил президент.

Александр Лукашенко сказал, что сейчас огромное количество «так называемых мнениеформирующих личностей. Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа»?

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