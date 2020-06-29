Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших

Опубликованы данные по коронавирусу в Беларуси на 29 июня 2020 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года

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Пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала актуальную официальную статистику по распространению коронавирусной инфекции в Беларуси.

На понедельник, 29 июня, число новых диагностированных случаев коронавируса зафиксировано на уровне 315 человек (днем ранее, 28 июня, эта цифра составляла 380 новых пациентов за сутки). За весь период пандемии в Беларуси зарегистрированы 61 790 человек с подтвержденным положительным тестом на COVID-19.

Продолжает увеличиваться и общее число переболевших ковидом. В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 45 213 человек (за минувшие сутки - 186 человек).

Продолжают работать лаборатории. С начала пандемии в общей сложности проведено 992 007 тестов на COVID-19. То есть с воскресенье на понедельник сделано еще 12 207 новых исследований.

С начала пандемии в Беларуси скончались 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 4 летальных исхода.

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