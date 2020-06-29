2020-06-29T16:03:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц

Но сперва систему протестируют и посмотрят на результат
Сергей Диндиков
Поделиться:
Вначале это не будет повсеместно. Сперва систему нужно протестировать, посмотреть на результат и узнать мнения пользователейВначале это не будет повсеместно. Сперва систему нужно протестировать, посмотреть на результат и узнать мнения пользователейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

До конца 2020 года в нашей стране будет запущен пилотный проект для оплаты покупок в магазине при помощи распознавания лиц, сообщил начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков, сообщает БелТА.

Он заявил, что сейчас в Беларусь привезен терминал для оплаты при помощи биометрических данных в организациях торговли и сервиса. «Возможно, к концу года появятся пилотные торговые точки, в которых будет использовано данное решение», - сообщил представитель банка.

«Вначале это не будет повсеместно. Сперва систему нужно протестировать, посмотреть на результат и узнать мнения пользователей», - отметил Виктор Безруков.

Внедрение банковских карточек для оплаты проходило около 10 лет. Но сейчас технологии входят в нашу обыденность в разы быстрее.

Сейчас в Минске тестируется оплата проезда в метро при помощи биометрического сервиса «Смотри и иди». Она пока доступна сотрудникам Беларусбанка и метрополитена на «Площади Ленина». Вполне возможно, что она будет в доступе для всех пассажиров на двух станциях новой линии метро. Если технология оправдает себя, то будет внедрена на всех станциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые научили искусственный интеллект определять характер человека по селфи

Эксперименты подтвердили, что лицо действительно является зеркалом души (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля-начале августа
Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов
Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня
МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало
К галерее, где хранятся картины из коллекции Белгазпромбанка, приехали сотрудники Департамента финансовых расследований
Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших
Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»
Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком
Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости
Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»
Александр Лукашенко: «В течение будущей пятилетки мы доведем зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране»