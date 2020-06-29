Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц

Вначале это не будет повсеместно. Сперва систему нужно протестировать, посмотреть на результат и узнать мнения пользователей Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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До конца 2020 года в нашей стране будет запущен пилотный проект для оплаты покупок в магазине при помощи распознавания лиц, сообщил начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков, сообщает БелТА.

Он заявил, что сейчас в Беларусь привезен терминал для оплаты при помощи биометрических данных в организациях торговли и сервиса. «Возможно, к концу года появятся пилотные торговые точки, в которых будет использовано данное решение», - сообщил представитель банка.

«Вначале это не будет повсеместно. Сперва систему нужно протестировать, посмотреть на результат и узнать мнения пользователей», - отметил Виктор Безруков.

Внедрение банковских карточек для оплаты проходило около 10 лет. Но сейчас технологии входят в нашу обыденность в разы быстрее.

Сейчас в Минске тестируется оплата проезда в метро при помощи биометрического сервиса «Смотри и иди». Она пока доступна сотрудникам Беларусбанка и метрополитена на «Площади Ленина». Вполне возможно, что она будет в доступе для всех пассажиров на двух станциях новой линии метро. Если технология оправдает себя, то будет внедрена на всех станциях.

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