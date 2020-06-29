МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало

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- Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Валерий Цепкало - бывший дипломат и глава Парка высоких технологий, сейчас претендует на президентское кресло. Он уже подал документы ЦИК, сейчас ведется проверка подписей. Недавно стало известно о конфликте, возникшем между Валерием Цепкало и турецко-белорусским бизнесменом, владельцем группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ, Седатом Игдеджи. Турок в интервью dev.by рассказал, что являлся подрядчиком, который строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В интервью Седат Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил. 29 июня ряд анонимных телеграмм-каналов выложили фотокопию якобы заявления Игдеджи на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка с просьбой провести проверку и возбудить в отношении Цепкало уголовное дело. А также появилась фотография поручения генпрокурора министру МВД об организации проверки по заявлению Седата Игдеджи. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, проверка уже проводится.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

В Гомеле не засчитали почти 7 тысяч подписей за Бабарико и Цепкало

29 июня в Гомеле на заседании Советской районной комиссии по выборам президента Беларуси приняли решение не засчитывать собранные в поддержку Виктора Бабарико подписи. В комиссии заявили, что проверили подписи и признали недействительными больше 23%, поэтому решили не засчитывать все сданные на проверку в комиссию 4870 подписей за выдвижение Бабарико.

Наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко рассказал «КП», что это, по официальным данным комиссии, самый большой процент недействительных подписей.

Другого претендента, Валерия Цепкало, тоже лишили большой части подписей - почти 2 тысяч. Среди предоставленных инициативной группой Цепкало подписей около 17% комиссия признала недействительными.

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