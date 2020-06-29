2020-06-29T17:21:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня

На эту дату запланировано открытие Мемориала Советскому солдату в российском Ржеве
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 30 июня. Президенты совместно примут участие в торжественной церемонии открытия Мемориала Советскому солдату в Ржеве. Эту информацию, сообщает агентство Интерфакс-Запад, подтвердила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

- Подтверждаю. Завтра президент Беларуси планирует принять участие в открытии мемориала и памятных мероприятиях во Ржеве, - отметила Эйсмонт.

С аналогичным подтверждением выступила и пресс-служба Кремля.

Напомним, что приглашение посетить мероприятие во Ржеве белорусский лидер получил от Владимира Путина во время своего краткосрочного визита в Москву на Парад Победы. Встреча двух президентов станет «хорошим поводом для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить в том числе и какие-то назревшие вопросы». Именно такую оценку предстоящему событию дал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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