Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов

Глядя на то, как граждане завистливо смотрят на развитие окружающего мира Валерий Цепкало принял решение идти в политику

Он предполагает, что Беларусь может пойти по пути КНДР

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28 июня Валерий Цепкало в интервью журналу Forbes заявил, что если его не зарегистрируют как кандидата, то в Беларуси, возможно, будет установлена форма правления как в КНДР.

Он считает, что Беларусь «вообще не развивается». По этой причине потенциальный кандидат и начал политическую деятельность.

В своём сообщении Цепкало отмечает, что в Беларуси зарплата лет десять назад составляла около 500 долларов. В 2020 году - около 450 долларов. В Польше средняя зарплата на сегодняшний день составляет 1100-1200 долларов. 25 лет назад ВВП обеих стран был практически одинаков. Сейчас ВВП той самой Чехии, с меньшей территорией и практически одинаковым числом населения, более чем в четыре раза превосходит белорусский: 240 млрд долларов и 57 млрд».

«Уже давно нет доверия белорусов, лишь надежда, только не стало бы хуже. Глядя на то, как наши граждане завистливо смотрят на развитие окружающего мира, мною было принято решение идти в политику», — сказал Цепкало.

Рассуждая в целом о правительстве и их взглядах на курс страны, Валерий Цепкало был также категоричен.

«За всё то время, что правит действующий президент, в небытие ушли девять правительств. Даже премьер-министру он постоянно «тыкает» с требованиями выполнения только его указаний. У меня проходило много общений с чиновниками. Понятно, что ими так же не принимается сложившаяся система. Они осознают, что выполняют роль временщиков, которых рано или поздно все забудут», — считает потенциальный кандидат.

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