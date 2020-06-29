2020-06-29T17:51:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа

Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко
ИННА КОРСАК
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Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля-начале августа. Фото: belta.byРоссия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля-начале августа. Фото: belta.by
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Как сообщает БелТА, по словам Владимира Семашко, Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа.

«Если проанализировать динамику числа заболевших коронавирусом и выздоровевших, то четко заметно, что в Москве прирост за сутки примерно 600 - 700 человек, а выздоровевших - 2 - 3 тысячи человек. В Беларуси ситуация похожая. На мой взгляд, границы могут открыться в конце июля - начале августа», - отметил Семашко.

В понедельник, 29 июня, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность россиян летать на отдых в Турцию через Беларусь на самолетах «Белавиа». Он сообщил, что власти не могут этого запретить, и подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом россиянам необходимо сохранять «осторожность и здравый смысл». Об этом сообщил MK.RU.

Напомним, что Россия закрыла границы с Беларусь еще в марте из-за ситуации с коронавирусом.

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