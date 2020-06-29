2020-06-29T18:07:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Прогноз погоды на 30 июня: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Грозы и ливни, шквалистое усиление ветра - именно это подготовила небесная канцелярия
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Грозы и около 25 тепла ожидаются 30 июняГрозы и около 25 тепла ожидаются 30 июняФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения объявили на завтра, 30 июня, оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Как пишет БелТА, во вторник ожидается переменная облачность. Погода начнет меняться ночью: в западных регионах начнутся кратковременные дожди, грозы и даже сильные ливни. Днем такая погода распространится на большей части территории Беларуси. Ветер будет переменчивых направлений: юго-восточный с переходом на западный, средняя скорость - 5 - 10 м/с. При грозах он усилится до 14 м/c, не исключены и шквалистые усиления - вплоть до 15 - 20 м/c.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20 - 25 градусов, в некоторых районах, главным образом по юго-востоку республики, будет теплее - столбик термометра там покажет до +27 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать
Юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что за каждую подпись, которую не признали, будут бороться
Из-за некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность»
В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»
ЧП в Бобруйском районе: Nissan с телами четверых мужчин извлекли из водоема. Два их них - сотрудники милиции
Еще минус 4 тысячи. Другая гомельская комиссия тоже не зачла подписи за Бабарико
Следственный комитет прокомментировал ЧП с рабочими в колодце: они, по инструкциям, не имели права спускаться в люк
Прогноз погоды на 30 июня: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа
Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов
Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня
МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало
К галерее, где хранятся картины из коллекции Белгазпромбанка, приехали сотрудники Департамента финансовых расследований
Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших
Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»
Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком
Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости
Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»
Александр Лукашенко: «В течение будущей пятилетки мы доведем зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране»