Прогноз погоды на 30 июня: синоптики объявили оранжевый уровень опасности

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Специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения объявили на завтра, 30 июня, оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Как пишет БелТА, во вторник ожидается переменная облачность. Погода начнет меняться ночью: в западных регионах начнутся кратковременные дожди, грозы и даже сильные ливни. Днем такая погода распространится на большей части территории Беларуси. Ветер будет переменчивых направлений: юго-восточный с переходом на западный, средняя скорость - 5 - 10 м/с. При грозах он усилится до 14 м/c, не исключены и шквалистые усиления - вплоть до 15 - 20 м/c.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20 - 25 градусов, в некоторых районах, главным образом по юго-востоку республики, будет теплее - столбик термометра там покажет до +27 градусов.