2020-06-29T18:13:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Следственный комитет прокомментировал ЧП с рабочими в колодце: они, по инструкциям, не имели права спускаться в люк

По предварительной версии, двое рабочих могли погибнуть из-за низкого содержания кислорода в колодце
ИННА КОРСАК
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В Следсственном комитете рассказали, что рабочие не имели права, согласно инструкции, спускаться в колодец. Фото: tut.byВ Следсственном комитете рассказали, что рабочие не имели права, согласно инструкции, спускаться в колодец. Фото: tut.by
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что рабочие, согласно инструкциям, не имели права спускаться в люк.

На данный момент известно, что 26 июня рабочие на проспекте Дзержинского прокладывали электрический кабель. Сначала в колодец спустился 37-летний мужчина. Ему там стало плохо и он потерял сознание. Следом за ним, на помощь, поспешили еще двое рабочих в возрасте 30-ти и 50-ти лет. Мужчины также потеряли сознание. На место случившегося прибыли сотрудники МЧС и извлекли рабочих из колодца. Двоих спасти не удалось.

Третий мужчина, которому 30 лет, был оперативно доставлен в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Сотрудники следственного комитета осмотрели место случившегося, опросили свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Специалисты Московского районного отдела Следственного комитета изъяли специальную документацию, которая регулирует вопросы охраны труда в организациях подрядчика и заказчика работ.

На данный момент сотрудники СК отрабатывают различные версии случившегося. По предварительным данным, двое мужчин могли погибнуть из-за низкого содержания кислорода в колодце.

По данным, которые удалось установить сотрудникам, рабочие, согласно инструкциям, не имели права спускаться в колодец.

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