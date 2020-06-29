В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»

Велосипедист в Минске врезался в остановившийся автомобиль. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Мужчина с травмами доставлен в больницу

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Минске 33-летнй велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота».

«Велосипедист ехал по улице Бумажкова в сторону улицы Столетова и совершил наезд на автомобиль марки «Тойота», — рассказала старший инспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева.

Мужчина с травмами был оперативно доставлен в больницу.

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