2020-06-29T19:30:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»

Мужчина с травмами доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
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Велосипедист в Минске врезался в остановившийся автомобиль. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВелосипедист в Минске врезался в остановившийся автомобиль. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Минске 33-летнй велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота».

«Велосипедист ехал по улице Бумажкова в сторону улицы Столетова и совершил наезд на автомобиль марки «Тойота», — рассказала старший инспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева.

Мужчина с травмами был оперативно доставлен в больницу.

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