В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»
В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Минске 33-летнй велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота».
«Велосипедист ехал по улице Бумажкова в сторону улицы Столетова и совершил наезд на автомобиль марки «Тойота», — рассказала старший инспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяна Сподабаева.
Мужчина с травмами был оперативно доставлен в больницу.
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