2020-06-29T18:59:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ЧП в Бобруйском районе: Nissan с телами четверых мужчин извлекли из водоема. Два их них - сотрудники милиции

По предварительной версии, водитель не справился с управлением, когда проезжал вдоль берега, машина перевернулась и опрокинулась в водоем
ИННА КОРСАК
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Недалеко от Бобруйска из водоема извлекли машину с телами четверых мужчин. Фото: Телеграм-канал МВДНедалеко от Бобруйска из водоема извлекли машину с телами четверых мужчин. Фото: Телеграм-канал МВД
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В Телеграм-канале МВД рассказали, что в Бобруйском районе извлекли из водоема автомобиль Nissan с телами четырех мужчин. Среди погибших – сотрудник Академии МВД и сотрудник милиции.

«В понедельник, 29 июня, в РОВД Бобруйска сообщили, что в водоеме, который находится недалеко от районного центра, найдена перевернутая машина марки Nissan. Внутри автомобиля обнаружены тела четырех мужчин. Все они проживают в Бобруйске», — сообщили в МВД.

По данным, которые опубликовали в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, 28 июня, в воскресенье, мужчины отдыхали и рыбачили на берегу водоема. Удалось установить, что водитель не справился с управлением, когда проезжал вдоль берега, машина перевернулась и опрокинулась в водоем.

На данный момент, сотрудники СК осматривают место случившегося. Устанавливаются детали и выясняются причины гибели мужчин.

Возбуждено уголовное дело.

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