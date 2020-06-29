ЧП в Бобруйском районе: Nissan с телами четверых мужчин извлекли из водоема. Два их них - сотрудники милиции
В Телеграм-канале МВД рассказали, что в Бобруйском районе извлекли из водоема автомобиль Nissan с телами четырех мужчин. Среди погибших – сотрудник Академии МВД и сотрудник милиции.
«В понедельник, 29 июня, в РОВД Бобруйска сообщили, что в водоеме, который находится недалеко от районного центра, найдена перевернутая машина марки Nissan. Внутри автомобиля обнаружены тела четырех мужчин. Все они проживают в Бобруйске», — сообщили в МВД.
По данным, которые опубликовали в Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси, 28 июня, в воскресенье, мужчины отдыхали и рыбачили на берегу водоема. Удалось установить, что водитель не справился с управлением, когда проезжал вдоль берега, машина перевернулась и опрокинулась в водоем.
На данный момент, сотрудники СК осматривают место случившегося. Устанавливаются детали и выясняются причины гибели мужчин.
Возбуждено уголовное дело.
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