2020-06-29T21:04:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность»

Сотрудники следственного комитета допрашивают работников предприятия, изымают документы
ИННА КОРСАК
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Из-за плохой воды в нескольких микрорайонах Минска, возбуждено уголовное делоИз-за плохой воды в нескольких микрорайонах Минска, возбуждено уголовное делоФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что из-за некачественной воды, которвя оказалась в водопроводе во многих микрорайонах Минска, возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность».

Как предварительно заявили в СК, небезвредная по химическому составу вода в водопровод попала из-за бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.

Сотрудники Следственного комитета допрашивают работников предприятия, изымают техническую документацию. Также, были взяты пробы воды в разных районах столицы. Будет проведена комплексная химическая экспертиза.

Следователи выясняют причины, по которым плохая вода могла попасть в водопровод Фрунзенского и Московского районов Минска.

Для того чтобы выяснить все детали случившегося, была создана специальная следственная группа.

Напомним, что 24 июня, в среду, жители Фрунзенского и Московского районов Минска пожаловались на качество воды. Многие говорили, что она воняет тиной и йодом. Вопрос с плохой водой стоял на личном контроле у Лукашенко. Уже 27 июня, в субботу, в Минздраве заявили, что воду можно пить.

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