Юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что за каждую подпись, которую не признали, будут бороться

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На официальном Youtube-канале Виктора Бабарико 29 июня прошел очередной стрим, где юрист Максим Знак отвечал на различные юридические вопросы. Во время прямого эфира он прокомментировал ситуацию, которая произошла 29 июня в Гомеле, где в районном избиркоме не засчитали большой процент подписей за Бабарико и заявил, что за «каждую из них будут бороться юристы».

«На данный момент, у нас очень большой Советский район Гомеля: там более 4 тысяч подписей признали недействительными, но это всего лишь 1% от общего количества подписей, которые были сданы. К примеру, есть комиссии, где большее число подписей было принято без всякого брака. Очень сложно комментировать происходящее, т.к. мы не понимаем, что произошло и как это отразиться на регистрации или не регистрации кандидата в президенты», — отметил Максим Знак.

Он также заявил, что юристы намерены подать жалобы в вышестоящие комиссии для того, чтобы им разъяснили, по каким причинам подписи были признаны недействительными в районных избирательных комиссиях. И подчеркнул, что «есть большая уверенность, что с подписями, которые сданы, все в порядке».