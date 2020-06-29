2020-06-29T21:13:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать

Спасти ребенка не удалось
ИННА КОРСАК
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В Пинском районе утонул в пруду 12-летний мальчик. Фото: pixabay.comВ Пинском районе утонул в пруду 12-летний мальчик. Фото: pixabay.com
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Как сообщает БЕЛТА, в заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик.

«Два двоюродных брата 12-ти лет решили покупаться в заброшенном пруду около деревни Ганьковичи. Купаться там запрещено. Дети находились одни без сопровождения взрослых. Они купались с помощью приспособления, которое было сделано из пластиковых бутылок. В какой-то момент один из них соскользнул в воду. Мальчик не умел плавать и стал тонуть. Второй ребенок стал звать на помощь», — рассказали в Брестском областном совете ОСВОД.

Крик ребенка услышала женщина и вызвала спасателей.

На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ОСВОД и МЧС. Ребенка спасти не удалось. Его тело извлекли с глубины двух метров в пяти метрах от берега.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ОСВОД. Но спасти мальчика не удалось - его подняли с глубины 2 м в пяти метрах от берега.

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В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать
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