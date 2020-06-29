2020-06-29T21:55:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки

На месте, где были обнаружены костные останки, ранее располагалась каплица XVII века
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки. Фото: sudexpert.gov.byМужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки. Фото: sudexpert.gov.by
Изменить размер текста:

В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали, что мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки.

«Мужчина на своем участке занимался копанием ямы под канализацию. Во время работ он и обнаружил костные останки», — сообщили в комитете судебных экспертиз.

На место находки оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз

Специалистам удалось установить, что костным останкам более 50 лет. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая разъяснит, какому количеству людей они принадлежат. Проводится проверка.

К слову, местные жители рассказали, что на месте, где были обнаружены человеческие останки, находилась каплица XVII века. Она была разрушена во время войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На своем участке в Бобруйске местный житель нашел женские кости в пакете.

Мужчина занимался сельскохозяйственными работами и обнаружил останки человека в полимерном пакете. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки
В заброшенном пруду в Пинском районе утонул 12-летний мальчик. Он не умел плавать
Юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что за каждую подпись, которую не признали, будут бороться
Из-за некачественной воды в Минске возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность»
В Минске 33-летний велосипедист врезался в остановившийся автомобиль «Тойота»
ЧП в Бобруйском районе: Nissan с телами четверых мужчин извлекли из водоема. Два их них - сотрудники милиции
Еще минус 4 тысячи. Другая гомельская комиссия тоже не зачла подписи за Бабарико
Следственный комитет прокомментировал ЧП с рабочими в колодце: они, по инструкциям, не имели права спускаться в люк
Прогноз погоды на 30 июня: синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Россия может открыть границы с Беларусью уже в конце июля - начале августа
Валерий Цепкало не исключает возможность задержания или иного исключения из выборов
Стало точно известно, встретятся ли Лукашенко и Путин 30 июня
МВД Беларуси начало проверку в отношении претендента на президентское кресло Валерия Цепкало
К галерее, где хранятся картины из коллекции Белгазпромбанка, приехали сотрудники Департамента финансовых расследований
Будущее наступило. В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц
Иностранцам, которые приезжают в Беларусь на срок до 10 суток, больше не нужно проходить обязательную регистрацию
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года: 61 790 заболевших и еще 4 умерших
Александр Лукашенко: «Не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее. Кто хайпует, кто постит. А вас я считаю мнениеформирующими людьми»
Третий претендент на пост президента подала документы в Центризбирком
Детские сады, светомузыкальный фонтан и не только: что откроют в Минске ко Дню Независимости
Александр Лукашенко: «И хорошо, что эта пандемия показала, кто есть кто»
Александр Лукашенко: «В течение будущей пятилетки мы доведем зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране»