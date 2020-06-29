Фотофакт. Мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки
В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси рассказали, что мужчина в Пружанском районе на своем участке обнаружил человеческие останки.
«Мужчина на своем участке занимался копанием ямы под канализацию. Во время работ он и обнаружил костные останки», — сообщили в комитете судебных экспертиз.
На место находки оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз
Специалистам удалось установить, что костным останкам более 50 лет. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая разъяснит, какому количеству людей они принадлежат. Проводится проверка.
К слову, местные жители рассказали, что на месте, где были обнаружены человеческие останки, находилась каплица XVII века. Она была разрушена во время войны.
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