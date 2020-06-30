Видеофакт. В Минске на «зебре» бус сбил 9-летнего мальчика на роликах
ДТП с малолетним пешеходом произошло в белорусской столице в понедельник, 29 июня. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram-аккаунте.
Авария с наездом случилась около 18.20 часов на улице Киселева в Минске.
- На микроавтобусе «Фиат» 36-летний водитель двигался по улице Киселева, направляясь от улицы М. Богдановича к Куйбышева. Пересекая нерегулируемый пешеходный переход, мужчина допустил наезд на 9-летнего ребенка, который ехал через дорогу на роликах, - предварительно сообщили в пресс-службе.
Как рассказали очевидцы, мальчик ехал справа налево по ходу движения буса. Сам ребенок заметил машину, пытался затормозить, но не успел. Ребенку потребовалась госпитализация.
По факту аварии проводится проверка.
- Водителям необходимо проявлять внимательность при подъезде к пешеходным переходам: заранее снижать скорость и быть готовым к внезапному появлению детей. К родителям также ест просьба: следить за времяпрепровождением несовершеннолетних, не оставлять без надзора, воспитывать культуру безопасного поведения на дороге, напоминать о важности соблюдения ПДД, - добавили в УГАИ.
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