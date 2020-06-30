2020-06-30T09:31:17+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В ВОЗ заявили о еще большем ускорении темпов роста пандемии COVID-19

Глава организации сообщил об этом во время очередного брифинга. И напомнил, что 30 июня 2020 года исполняется ровно полгода с регистрации первой вспышки «ковида» - неизвестной пневмонии в Китае
Надежда БУТОВИЧ
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Глава ВОЗ заявил о второй волне заболеваемости коронавирусом в странах, открывших экономики и границы. Фото: Reuters.Глава ВОЗ заявил о второй волне заболеваемости коронавирусом в странах, открывших экономики и границы. Фото: Reuters.
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Хотя в некоторых государствах наблюдается устойчивый прогресс в борьбе с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, общая картина такова - пандемия коронавируса в мире неуклонно ускоряется. К такому выводу пришел Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ, во время брифинга 29 июня.

По словам гендиректора организации даже беспрецедентные меры для замедления темпов распространения и замедления COVID-19, принятые в некоторых странах, так или иначе не смогли окончательно остановить коронавирус. А в тех государствах, где возобновилась экономическая деятельность, открылись границы, регистрируются новые вспышки инфицирования - наблюдается вторая волна «ковида».

- Большинство людей в мире все еще восприимчивы к коронавирусной инфекции, поэтому у коронавируса есть пространство для распространения, - резюмировал Гебрейесус.

Сообщив статистику, глава организации заметил, что 30 июня исполнится 6 месяцев с того дня, когда в мире была зарегистрирована первая вспышка коронавируса - ВОЗ проинформировали об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. А сегодня количество инфицированных уже превысило 10 миллионов человек, число погибших - 500 тысяч.

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