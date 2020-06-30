2020-06-30T08:12:44+03:00
Политика
КП Беларусь

«Завтра должен был выйти на свободу. Сил больше нет…»: жена Статкевича заявила об уголовном деле в отношении политика

Николая Статкевича подозревают «подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». Он останется в ИВС
Надежда БУТОВИЧ
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На Николая Статкевича завели уголовное дело.На Николая Статкевича завели уголовное дело.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что в отношении Николая Статкевича правоохранителями возбуждено уголовное дело, написал БелаПАН.

Об этом эмоционально сообщила супруга политика Марина Адамович в личном Facebook.

«Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу (Прим.: после 30 суток ареста должен был быть освобожден 30 июня), задержан по подозрению в осуществлении преступления по ч. 1 ст. 342 (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он будет находиться в ИВС. Простите, сил больше нет», - говорится в посте в соцсети.

Как уточнил ресурс, по такой же статье обвиняются и все другие из задержанных по «делу Тихановского».

Также жена Статкевича сообщила подробности о задержанной. По словам Адамович, активистку Ольгу Николайчик поместили в карцер на семнадцать суток. При этом ей не давали воду, отобрали личные вещи и средства гигиены, там она переболела бронхитом.

Напомним, Николая Статкевич уже дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году его на 3 года приговорили к ограничению свободы «за организацию массовых акций протеста в Минске против фальсификации итогов референдума». В 2010-ом Статкевич был кандидатом в президенты. И после участия в «Площади-2010» в Минске его в мае 2011 года осудили на шесть лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Был освобожден в августе 2015-го на основании президентского указа о помиловании.

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