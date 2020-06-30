В Белнефтехиме рассказали, как будут меняться цены на топливо внутри Беларуси

В концерны предупредили, если и будет меняться цена, то снова - по копейке в неделю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И подробно рассказали, что влияет на стоимость бензина и дизеля на внутреннем рынке

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О том, что в «Белнефтехиме» пока не планируют изменение ценовой стратегии в интервью корпоративному изданию «Вестник «Белнефтехима» пояснила Светлана Гурина, заместитель главы концерна.

Как уточнила зампред «Белнефтехима», оптимальную эффективность нефтепереработки можно сложить, когда стоимость сырья и цена готовой продукции находятся в равновесии. Когда же возрастает волатильность цен у НПЗ с высокой долговой нагрузкой (Прим.: к ним относят белорусские производители нефтепродуктов), то возникают кассовые разрывы: необходимость покупки подорожавшего сырья, кредитные выплаты - при меньшей выручке.

- Однако на внутреннем рынке не только меняющиеся цены на нефть определяют стоимость топлива. Здесь, кроме мировой котировки, на цену существенно влияют баланс между спросом и предложением и внутри страны, и на рынках стран-соседок, а также колеблющийся курс нацвалют, налоги, - добавила Гурина.

Как пояснила представитель концерна, с января 2020-го в Беларуси цена топлива снизилась на 10 процентов (Прим: в долларовом эквиваленте). Также и розничная цена моторного топлива в республике ниже, чем в Украине (на 7 - 11 процентов) и странах Балтии (на 35 - 48 процентов).

И несмотря на рост котировок нефти Urals в начале июня на 35 процентов, менять ценовую стратегию концерн, в ближайшее время, не намерен.

- Только при необходимости возможно применение плавной корректировки цен, но не больше, чем на 1 копейку в неделю. При учете мониторинга всех условий работы НПЗ, - резюмировала зампред концерна.

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